Zelensky wuxuu ku booriyay dadka reer Ukraine inay ka fogaadaan dhoolatuska militariga Ruushka.

May 08 (Jowhar)- Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenskyy ayaa Khamiistii uga digay xulafada Ruushka inay ka soo qayb galaan dhoolatuska guusha Dagaalkii Labaad ee Adduunka ee 9-kii Maajo, iyadoo Moscow iyo Kyiv ay is dhaafsadeen eedeymo ka hor dhacdada.
Ruushku wuxuu si keligiis ah ugu dhawaaqay xabbad joojin laga bilaabo 8-da Maajo ilaa 10-ka, Ukraine-na waxay ku xigtay xabbad joojin ka dhan ah oo bilaaban doonta 6-da Maajo. Laakiin Zelenskyy wuxuu sheegay in Moscow ay iska indho tirtay ficilka wanaagsan oo ay bilowday mowjad cusub oo weerarro ah.
“Waxay ka rabaan Ukraine ogolaansho ay ku qabtaan dhoolatuskooda, si ay si nabad ah ugu baxaan fagaaraha hal saac sannadkii, ka dibna ay u sii wadaan dilka,” ayuu yiri Zelenskyy.
Dhoolatuska 9-ka Maajo, oo u dabaaldegaya guushii Ruushka ee ka dhanka ahayd Jarmalka Nazi, wuxuu ka dhigan yahay mid ka mid ah dhacdooyinka ugu muhiimsan ee waddaniyadda ee Madaxweyne Vladimir Putin.
“Waxaan sidoo kale ka helnay fariimo ka yimid qaar ka mid ah gobollada u dhow Ruushka, iyagoo sheegaya in wakiilladoodu ay qorsheynayaan inay joogaan Moscow,” ayuu yiri Zelenskyy, isagoo ka hadlayay bartamaha Kyiv khudbad muuqaal ah oo caadi ah.