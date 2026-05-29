Dagaalyahan hore oo ka tirsanaan jiray Kooxda Ciidanka Cas ayaa lagu xukumay xabsi

May 28(Jowhar)- Kadib markii uu ka baxsatay maamulka in ka badan 30 sano, Daniela Klette ayaa lagu xukumay 13 sano oo xabsi ah maxkamad Jarmal ah iyadoo lagu helay falal dhac hubaysan oo dhacay ku dhawaad labaatan sano.
Maxkamadu waxay Klette, oo 67 jir ah, ku heshay dambi ah dhacdooyin isdaba joog ah oo la sameeyay intii u dhaxaysay 1999 iyo 2016. Booliisku waxay u aqoonsadeen inay tahay xubin hore oo ka tirsan Kooxda Ciidanka Cas,(Red arny)oo ah urur xagjir ah oo bidix fog ah oo xukumayay cinwaannada Galbeedka Jarmalka xilligii Dagaalkii Qaboobaa.
Klette waxaa la xiray 2024, taasoo soo afjartay tobanaan sano oo dhuumasho ah, ka dib markii wariye baarayaal ah uu isticmaalay barnaamij aqoonsi waji si uu u helo iyada oo ku nool Berlin iyadoo ku hoos jirta magac la sheegay.
Kooxda Ciidanka Cas ayaa ka soo baxday dhaqdhaqaaqyadii mudaaharaadka ee bidixda ee 1960-yadii waxayna sii wadeen inay abaabulaan afduubyo iyo dilal, iyadoo rabshaduhu ay kor u kaceen dabayaaqadii 1970-yadii ka hor inta aysan si tartiib tartiib ah u soo bixin.
Gawaarida booliiska ayaa ka baxaya xarunta maxkamadda ku meel gaarka ah ee Maxkamadda Gobolka ee Verden
Dacwad oogayaashu waxay sheegeen in Klette uu ka tirsanaa waxa ay ku tilmaameen “jiilka saddexaad ee kooxda.” Ururka waxaa mararka qaarkood loogu yeeraa Kooxda Baader-Meinhof, ka dib aasaasayaashiisa, waxayna ku raad joogeen in la rido waxa ay u aragtay dowlad hantiwadaag ah oo faashiistayaal ah. Mas’uuliyiintu waxay sheegeen in kooxdu ay dishay qiyaastii 34 qof intii u dhaxaysay 1970 iyo 1991.
In kasta oo Kooxda Ciidanka Cas ay soo saartay bayaan kama dambays ah 1998-kii oo ku dhawaaqaya in la soo afjaray “dagaalkii jabhadda ee magaalooyinka,” baarayaashu waxay muddo dheer ku adkaysanayeen in xubnaha shaqsiga ah ay sii wadeen inay ka baxsadaan qabashada sannado ka dib.
Booliisku wali waxay raadinayaan laba nin oo looga shakisan yahay inay u dhaqmayaan sidii la-hawlgalayaasha Klette: Ernst-Volker Staub iyo Burkhard Garweg, oo labaduba lagu tilmaamay inay ahaayeen xubnihii hore ee Kooxda Ciidanka Cas.