Dowlada Federalka Soomaaliya oo war ka soo saartay dagaalka Baydhabo

Mar 30(Jowhar)-Dowlada federalka soomaaliya ayaa ka hadashay isbedelka ka dhacay magaalada ee Xarunta kumeelgaarka ah ee dowlad goboleedka koofur galbeed ee soomaaliya.
War saxaafadeed ay soo saartay dowlada federalka soomaaliya ayaa waxay ku sheegtay inay ku mashquulsanayd in Arrimaha Dowlad Goboleedka Koonfuur Galbeed lagu xaliyo talo ay u dhan yihiin shacabka ku dhaqan deegaannada Koonfuur Galbeed, hase ahaatee waxay ku tilmaatay nasiib darro in tallaabooyinkaasi wanaagsan uu ka hor yimid maamulkii hore ee Koofru galbeed kaasoo ku kacay falal abuuray xiisado siyaasadeed.
“Haddaba shacabka reer Koonfur Galbeed oo ka dhiidhiyay xadgudubyada maamulkii hore ayaa ugu dambeyn maanta si buuxda gacanta ugu dhigay magaalada Baydhabo oo ah Xarunta KMG ee Dowlad Goboleedka Koonfuur Galbeed.”ayaa lagu yiri war saxaafadeedka ka soo baxay dowlada federalka soomaaliya.
Dowlada ayaa sheegtay in Ciidamada Qalabka Sida oo mas’uuliyaddooda koowaad ay tahay ilaalinta, midnimada, xasilloonida iyo dowladnimada ay maanta gaareen magaalada Baydhabo, iyagoo ka jawaabaya rabitaanka shacabka si ay u gutaan waajibaadka loo igmadey.
“Dowladda Federaalka Soomaaliya waxay hambalyo iyo bogaadin u direysaa waxgaradka iyo shacabka reer Koonfur Galbeed ee sida diiran u soo dhoweeyay Ciidamada Qalabka Sida, waxayna ugu baaqeysaa qeybaha kala duwan ee bulshada reer Koonfuur Galbeed, inay muujiyaan degganaan, midnimo iyo wadajir, xilligan xasaasiga ah.”ayaa lagu yiri war saxaafadeedka ka soo baxay dowlada federalka.
Ugu dambeyntii waxa ay dowlada federalka soomaaliya ay sheegtay inay u xaqiijineyso Guud ahaan shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan shacabka reer Koonfuur Galbeed sida ay uga go’an tahay Ilaalinta xasilloonida, bedqabka shacabka iyo hantidooda, isla markaana aysan jiri doonin falal beegsi iyo aargudasho ah.