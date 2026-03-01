Iran oo ku dhawaaqday 40 maalin oo baroordiiq ah kadib dilkii Ayatollah Ali Khamenei

Mar 01(Jowhar)-Dowladda Iiraan ayaa hadda ku dhawaaqday 40 maalin oo baroor diiq Qaran ah, kadib geerida Ayatollah Ali Khamenei oo la sheegay in ay la geeriyoodeen gabadhiisa, wiil uu soddog u yahay & gabar uu awoowe u ahaa.
Dowladda Iiraan, waxay sidoo kale ku warrantay in lagu dilay duqeyn ka dhacday Tehran oo ay fuliyeen Mareykanka. Wakaaladda Reuters ayaa sidoo kale ku tebisay in si kasta oo loo khaarajiyo hoggaamiyeyaal uu Khamenei kamid tahay ay beddeli karaan kuwa kale oo ka mayal adag.
Iiraan kuma dhawaaqin in ay dagaalka joojisay, hase-ahaatee, falanqeeyeyaasha ayaa maanta ku tilmaamayay jawaabta adag ee Iiraan in ay aheyd aarsi xooggan oo mararka qaar shaki gelisay khuburada, si gaar ah sababta Tehran ay u gashay dagaalka ciddiyo ku dagaallanka ah.