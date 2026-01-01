Joshua oo laga saaray isbitaalka Nayjeeriya ka dib markii uu ka badbaaday shil gaari oo halis ah

jan 01(Jowhar)-Joshua, oo ah nin 28 jir ah oo u dhashay Nayjeeriya, ayaa laga saaray isbitaalka ka dib markii uu ka badbaaday shil gaari oo halis ah.
Shilka ayaa sababay dhaawacyo badan, oo ay ku jiraan lafo jaban iyo dhiigbax gudaha ah, laakiin ka dib toddobaadyo daaweyn iyo daryeel ah, ugu dambeyntii wuxuu ku jiraa wadada soo kabashada.
Shilku wuxuu dhacay fiid roobaad markii gaarigii Joshua uu ka baxay waddada oo uu ku dhacay geed. Waxaa loola cararay isbitaalka ugu dhow, halkaas oo dhakhaatiirtu ay isla markiiba bilaabeen inay daaweeyaan dhaawacyadiisa. Iyadoo ay jirto darnaanta xaaladdiisa, Joshua wuxuu ahaa mid adkeysi leh wuxuuna la dagaallamay xanuunka isagoo kaashanaya qoyskiisa iyo shaqaalaha caafimaadka.
Ka dib dhowr toddobaad oo qalliinno ah, daaweyn jireed, iyo baxnaanin ah, Joshua ugu dambeyntii waxaa loo arkay inuu ku filan yahay in laga saaro isbitaalka. Soo kabashadiisa cajiibka ah waxaa loo aaneeyay dabeecaddiisa wanaagsan, go’aankiisa, iyo daryeelka wanaagsan ee uu ka helay shaqaalaha isbitaalka.
“Waxaan u mahadcelinayaa inaan noolahay oo aan uga mahadcelinayo taageerada qoyskayga iyo shaqaalaha caafimaadka ee i daryeelay,” Joshua ayaa yiri markii la sii daayay. “Waxaan leeyahay aragti cusub oo nolosha ah waxaanan qaddarin doonaa daqiiqad kasta oo hore u socota.”
Shilku wuxuu xasuusinayaa khataraha ka dhasha wadista aan taxaddarka lahayn iyo muhiimadda badqabka waddooyinka. Sheekada Joshua waxay markhaati u tahay xoogga ruuxa aadanaha iyo awoodda dulqaadka marka ay timaaddo dhibaato.
Markuu bilaabayo safarkiisa ku aaddan soo kabashada buuxda, Joshua wuxuu rajeynayaa inuu khibraddiisa u adeegsado inuu ku dhiirrigeliyo dadka kale inay mudnaanta siiyaan badbaadada waddada.
Markii Joshua uu ka baxay isbitaalka oo uu qaaday tallaabooyinkiisii ugu horreeyay ee uu ku gaarayo caadi, wuxuu sidaas ku sameeyaa qaddarin cusub oo nolosha ah iyo go’aan ah inuu ka faa’iidaysto daqiiqad kasta. Badbaadadiisa waxay markhaati u tahay xooggiisa iyo taageerada aan kala go’a lahayn ee kuwa ku xeeran.