Laba iyo labaatan sano oo la sugayay – sideey Arsenal ay ugu dabaaldegtay hanashada horyaalka

May 20(Jowhar)-Taageerayaasha Arsenal, waxay ahayd waqti aad u dheer oo ay sugayeen inay u dabaaldegaan hanashada horyaalka Premier League mar kale. Markaa waxay hubiyeen in Talaadada ay ahayd habeen gaar ah.
Taageerayaashu waxay isugu soo urureen bannaanka garoonka Arsenal Stadium iyo baararka u dhow halka kooxda ay xafiiltamaan ee Manchester City ay la ciyaareen Bournemouth, iyagoo u baahan guul si ay u sii wadaan tartanka horyaalka.
Ugu dambeyntii, kooxda Pep Guardiola waxay barbaro geli kartay oo keliya – iyagoo xaqiijiyay Arsenal inay tahay horyaal markii ugu horreysay muddo 22 sano ah.
Markii foorigii waqtiga buuxa uu ka socday xeebta koonfureed, waxaa jiray buuq fara badan oo ka dhacay baararka ku yaal waqooyiga London iyadoo taageerayaasha Arsenal ay u dabaaldegeen daqiiqad ay dareemeen, ka dib markii horyaalkii dhawaan ku dhawaaday inuu seego, laga yaabo inaysan waligood imaan.
Waxaa sidoo kale jiray dabaaldegyo ka dhacay garoonka tababarka Gunners.
Waa halkaas meeshii ay kooxda Arsenal isugu soo ururtay fiidkii, sida baararka oo kale, foorigii ugu dambeeyay waxaa lagu soo dhaweeyay dabaaldegyo waaweyn. Ciyaartoyda iyo shaqaaluhu way cayaareen oo isku duubnaayeen iyagoo ku dhawaaqaya: “Campeones, Campeones, Ole Ole Ole!”