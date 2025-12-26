Mareykanka ayaa duqeymo u geystay dagaalyahannada Daacish ee waqooyi-galbeed Nigeria

Dec 26(Jowhar)-Mareykanka ayaa duqeymo ka geystay dagaalyahannada Daacish ee waqooyi-galbeed Nigeria, si loola dagaallamo khatarta sii kordheysa ee argagixisada ee gobolka.
Duqeynta, oo ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Mareykanka, ayaa lagu bartilmaameedsaday xeryaha tababarka ISIS iyo bakhaarrada hubka ee gobolka fog ee kaymaha badan.
Sida laga soo xigtay bayaan ka soo baxay Pentagon-ka, duqeymaha waxaa la fuliyay iyadoo lala kaashanayo ciidamada Nigeria, kuwaas oo ku dhibtoonayay inay xakameeyaan faafitaanka ISIS ee aagga.
Duqeynta cirka ah ayaa qayb ka ah dadaal ballaaran oo Mareykanku uu ku taageerayo xulafadiisa Afrika ee la dagaallanka argagixisada.
Go’aanka lagu qaadayo duqeymaha cirka ee Nigeria ayaa yimid iyadoo ay sii kordhayaan walaacyada laga qabo khatarta ISIS ee Galbeedka Afrika. Kooxda xagjirka ah, oo asal ahaan ka soo jeeda Bariga Dhexe, ayaa ku sii fideysay joogitaankeeda gobolka sannadihii la soo dhaafay, iyagoo ka faa’iideysanaya xasillooni darrada siyaasadeed iyo maamulka daciifka ah ee saameeya dalal badan oo aagga ah.
Mareykanka ayaa la shaqeynayay la-hawlgalayaasha Afrika si loola dagaallamo faafitaanka ISIS ee gobolka, iyadoo sirdoon, tababar, iyo taageero saadka ah siinaysa ciidamada maxalliga ah.
Duqeynta cirka ee ka dhacday Nigeria waxay muujinaysaa kor u kac weyn oo ku yimid dadaalkan, waxaana u badan tahay inay ku xigto tallaabo milatari oo dheeraad ah bilaha soo socda.
Mareykanka ayaa si cad u sheegay inaysan u dulqaadan doonin joogitaanka ISIS ee Galbeedka Afrika, waxayna ka go’an tahay inay la shaqeyso xulafadeeda si loo baabi’iyo khatarta ka imaan karta kooxda xagjirka ah.
Duqeynta cirka ee ka dhacday Nigeria waa tusaalihii ugu dambeeyay ee ballanqaadkan, waana calaamad cad oo muujinaysa in Mareykanku uu diyaar u yahay inuu qaado tallaabo go’aan leh si uu u ilaaliyo danihiisa iyo kuwa xulafadiisa ee gobolka.
Si kastaba ha ahaatee, duqeymaha cirka ayaa sidoo kale walaac ka muujiyay suurtagalnimada khasaaraha rayidka iyo saameynta ay ku yeelan karaan dadka deegaanka. Dabeecadda fog ee gobolka ay weerarradu ka dhaceen ayaa adkeyneysa in la xaqiijiyo waxtarka hawlgalka iyo in la qiimeeyo khasaaraha danta leh.
Guud ahaan, duqeymaha cirka ee waqooyi-galbeed Nigeria waxay calaamad u tahay horumar muhiim ah oo laga sameeyay dagaalka ka dhanka ah ISIS ee Galbeedka Afrika, waxayna muujinayaan sida Mareykanka uga go’an yahay la dagaallanka argagixisada gobolka.
Wali waa la arki doonaa sida ay u noqon doonaan wax ku ool weeraradan kuwa daciifiya joogitaanka ISIS ee Nigeria, laakiin waxay u yihiin digniin cad kooxda xagjirka ah in dhaqdhaqaaqyadooda aan loo dulqaadan doonin bulshada caalamka.