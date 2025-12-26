Midowga Yurub, Faransiiska iyo Jarmalka oo cambaareeyay Mamnuucidda Fiisaha Mareykanka oo ah Faaf-reeb

Dec 26(Jowhar)- Midowga Yurub, Faransiiska iyo Jarmalka ayaa dhammaantood si xooggan u cambaareeyay go’aankii dhawaan Mareykanka uu ku mamnuucay fiisooyinka qaar ee mas’uuliyiinta Shiinaha oo ku saabsanaa caburinta Shiinaha ee xorriyadda hadalka iyo xuquuqda kale ee Hong Kong.
Tallaabadan waxaa loo arkay fal faaf-reeb cad oo ay qaaday dowladda Mareykanka waxayna dhaleeceyn xooggan ka soo saartay dalal badan oo adduunka ah.
Midowga Yurub ayaa soo saaray bayaan ay ku muujinayaan walaacooda ku aaddan mamnuucidda fiisaha, iyagoo sheegay inay ka soo horjeedaan mabaadi’da xorriyadda hadalka iyo xorriyadda dhaqdhaqaaqa.
Waxay ugu baaqeen Mareykanka inuu dib u eego go’aankooda oo uu wadahadal la galo Shiinaha si loo xalliyo arrimaha jira. Faransiiska ayaa sidoo kale ka soo horjeestay mamnuucidda fiisaha, iyadoo Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron uu ku tilmaamay “ku xadgudubka sharciga caalamiga ah”.
Jarmalka, oo ah saaxiib dhow oo Mareykanka ah, ayaa sidoo kale dhaleeceeyay tallaabadan, iyadoo Wasiirka Arrimaha Dibadda Heiko Maas uu sheegay in Mareykanka uusan faragelin ku sameyn arrimaha gudaha ee dalalka kale.
Wuxuu ku baaqay in xal diblomaasiyadeed loo helo xiisadda u dhaxaysa Mareykanka iyo Shiinaha, halkii uu ka isticmaali lahaa tallaabooyin ciqaab ah sida mamnuucidda fiisaha.
Mareykanka ayaa difaacay go’aankiisa, isagoo sheegay inay lagama maarmaan tahay in Shiinaha lagula xisaabtamo falalkiisa ka dhacay Hong Kong.
Waxay ku doodayaan in mamnuucidda fiisaha ay tahay hab lagu cadaadiyo Shiinaha inay ixtiraamto xuquuqda dadka Hong Kong oo ay ilaaliso ballanqaadyadooda ku xusan Baaqa Wadajirka ah ee Shiinaha iyo Ingiriiska.
Si kastaba ha ahaatee, dad badan ayaa u arka mamnuucidda fiisaha inay tahay sii kordheynta xiisadda u dhaxaysa Mareykanka iyo Shiinaha, taasoo cawaaqib xumo ku yeelan karta xiriirka caalamiga ah.
Midowga Yurub, Faransiiska, iyo Jarmalka ayaa dhammaantood ku boorriyay Mareykanka inuu helo xal nabadeed oo xaaladda lagu xalliyo oo uu wadahadal la galo Shiinaha halkii uu ka isticmaali lahaa tallaabooyin ciqaab ah.
Guud ahaan, mamnuucidda fiisaha Mareykanka ayaa dhalisay dood kulul oo ku saabsan xadka xorriyadda hadalka iyo faafreebka bulshada caalamka.
Waxaa weli la arki doonaa sida horumarkan ugu dambeeyay uu u saameyn doono xiriirka ka dhexeeya Mareykanka, Shiinaha, iyo dalalka kale ee adduunka.