Mareykanka oo war kasoo saaray iney saldhig Milatari ka sameysaneyso Somaliland

Apr 16(Jowhar) Dowladda Maraykanka ayaa iska fogaysay in ay qorshaynayso saldhig milatari cusub oo ay ka dhisato Somaliland, ka dib warbixintii Fox News.
Afhayeen u hadlay AFRICOM ayaa ka jawaabay, hadal uu baahiyay Fox News Digital: “Maraykanku ma raadinayo inuu dhiso saldhigyo cusub, maadaama tallaabooyinka noocaas ahi aysan waafaqsanayn istaraatiijiyadda amniga ee ‘America First’ ee uu dejiyay Madaxweyne Trump iyo Xoghayaha Difaaca.”
Dhanka kale, afhayeen u hadlay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Maraykanka ayaa sheegay in Washington ay “sii waddo aqoonsiga madax-bannaanida iyo wadajirka dhuleed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, oo ay ku jirto Somaliland,” taasoo dib u xaqiijinaysa mowqifka rasmiga ah ee Maraykanka.