Shirkadda Boeing oo Sheegtay in Shiinuhu uu Ballanqaaday inay Iibsanayso 200 oo Diyaaradood

May 16(Jowhar)-Shirkadda soo saarta diyaaradaha Boeing ayaa iibin doonta tii ugu horreysay ee weyn ee Shiinaha muddo ku dhow toban sano gudahood iyadoo la raacayo heshiis ku saabsan 200 oo diyaaradood oo lagu dhawaaqay Jimcihii ka dib shirkii Madaxweyne Donald Trump uu la yeeshay Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping.
Heshiisku wuxuu u taagan yahay horumar laga sameeyay dadaallada shirkadda diyaaradaha ee Mareykanka ay ku doonayso inay dib ugu soo laabato suuq mar ahaa udub-dhexaad u ah kobaca muddada dheer.
Isagoo la hadlayay wariyeyaasha saaran Air Force One markii uu ka soo laabtay Beijing, Trump wuxuu sheegay in Shiinuhu uu sidoo kale xaq u leeyahay inuu iibsado ilaa 750 diyaaradood oo Boeing ah oo qayb ka ah heshiiska.
Boeing wuxuu xaqiijiyay dalabka 200-diyaaradood Jimcihii dambe laakiin ma uusan cayimin noocyada diyaaradaha ama ma uusan bixin faahfaahin kale.
“Waxaan safar aad u wanaagsan ku tagnay Shiinaha waxaanan gaarnay hadafkayaga ugu weyn ee ah inaan dib u furno suuqa Shiinaha si aan u dalbanno diyaaradaha Boeing,” ayay shirkaddu ku tiri hadal ay soo saartay, iyadoo intaas ku dartay inay rajeyneyso “in si joogto ah wax looga qabto baahida diyaaradaha Shiinaha.”