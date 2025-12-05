Trump oo Shir-guddoomiyay Heshiiskii Taariikhiga ahaa ee Nabadda ee u dhexeeyay DRC iyo Rwanda

Dec 05(Jowhar)-Madaxweyne Donald Trump ayaa mar kale soo dhigay cinwaannada ugu waaweyn, markan doorkiisa ku aaddan dhexdhexaadinta heshiis nabadeed oo taariikhi ah oo dhex maray Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo (DRC) iyo Rwanda.
Heshiiska, oo loogu talagalay in lagu soo afjaro tobanaan sano oo colaad iyo rabshado ah oo u dhexeeyay labada waddan ee deriska ah, ayaa lagu soo gabagabeeyay shir madaxeed ka dhacay Washington, DC, halkaas oo Trump uu ka ahaa dhexdhexaadiye.
Heshiiska nabadeed, oo loo yaqaan Heshiiska Nabadda ee Taariikhiga ah, waa guul muhiim ah oo ka dhacday gobolka, maadaama DRC iyo Rwanda ay leeyihiin taariikh dheer oo khilaaf ah oo ka dhashay xiisado qowmiyadeed, tartan loogu jiro kheyraadka, iyo kala duwanaanshaha siyaasadeed.
Heshiiska waxaa ku jira qodobo ku saabsan ka-goynta gobolka xuduudda u dhexeeya labada waddan, dib u celinta qaxootiga, iyo sameynta guddi wadajir ah si wax looga qabto cabashooyinka iyo kor u qaadista dib u heshiisiinta.
Ku lug lahaanshaha Trump ee geeddi-socodka nabadda ayaa soo jiidatay falcelin isku dhafan oo ka timid bulshada caalamka. In kasta oo qaar ay ammaaneen dadaalladiisa uu ku doonayay inuu fududeeyo wadahadalka iyo in la gaaro xal, haddana kuwa kale waxay dhaleeceeyeen habkiisa oo ah mid aad u fudud oo diiradda saaraya fursadaha sawirrada halkii laga beddeli lahaa siyaasadda dhabta ah.
Iyadoo aan loo eegin dhaleeceynta, Heshiiska Nabadda ee Taariikhiga ah wuxuu calaamad u yahay tallaabo muhiim ah oo horay loogu qaaday safarka loogu jiro nabad iyo xasillooni waarta oo ka dhacda gobolka Harooyinka Weyn ee Afrika.
Heshiiska waxaa loo arkaa horumar wanaagsan oo loogu talagalay dadka labada waddan, kuwaas oo la kulmay cawaaqib xumada colaadaha iyo rabshadaha muddo aad u dheer.
Intii hore loo socdo, waxaa muhiim u noqon doonta DRC iyo Rwanda inay si buuxda u hirgeliyaan qodobbada heshiiska nabadda oo ay ka shaqeeyaan dhisidda kalsoonida iyo iskaashiga ka dhexeeya dowladahooda iyo muwaadiniintooda.
Bulshada caalamiga ah, oo ay ku jirto Mareykanka, waa inay sii wadaan taageerada iyo la socodka horumarka geeddi-socodka nabadda si loo hubiyo guulihiisa iyo ka hortagga dib-u-noqoshada colaadda.
Gabagabadii, ku lug lahaanshaha Madaxweyne Trump ee dhexdhexaadinta Heshiiska Nabadda ee Taariikhiga ah ee u dhexeeya DRC iyo Rwanda waa horumar muhiim ah oo ku aaddan raadinta nabadda iyo xasilloonida gobolka Harooyinka Weyn.
In kasta oo ay jiri karaan fikrado kala duwan oo ku saabsan habkiisa, heshiisku wuxuu u taagan yahay rajo mustaqbal wanaagsan oo loogu talagalay dadka labada waddan.