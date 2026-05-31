Ukraine waxay sheegtay inay Duqeeysay dhuun shidaal oo Ruushku leeyahay iyo Haan shidaal ah

May 31(Jowhar)- Diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ukraine ayaa mar kale gaaray gudaha Ruushka, iyagoo weeraray hamaha saliid oo ku yaal koonfurta iyo xarun muhiim ah oo shidaal ah oo boqolaal kiiloomitir u jirta jiidaha hore, Kyiv ayaa sidaas yidhi – iyadoo saraakiisha Ruushku ay qireen in labada meeloodba ay ku dhaceen duqeymo.
Sannadkii shanaad ee dagaalka, Ukraine waxay xoojisay weerarrada kaabayaasha dhaqaalaha Ruushka, iyadoo ballaarinaysa gaaritaankeeda toddobaadyadii la soo dhaafay bartilmaameedyada fog sida Ural.
Ciidanka Ukraine ayaa sheegay in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay ku dhaceen “xarun shidaal oo weyn oo ku taal gobolka Kirov ee Ruushka, iyo sidoo kale keeyd saliid oo ku yaal gobolka Rostov ee u dhow dhulka Ukraine ee la haysto.
Sida laga soo xigtay militariga Ukraine, dhuumaha ayaa saliid ka qaada Siberia una socda galbeedka Ruushka iyo Belarus.
Guddoomiyaha gobolka Kirov Alexander Sokolov ayaa sheegay oo keliya in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ukraine ay ku dhaceen “xarun,” taasoo dhalisay dab. Ma uusan soo sheegin wax khasaare ah wuxuuna ku boorriyay dadka deegaanka inay is dejiyaan.
Dhanka koonfureed, mas’uuliyiinta Matveyev-Kurgan ee gobolka Rostov ee Ruushka – oo ah meel ay inta badan bartilmaameedsato Kyiv – ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah ka dib markii weerar diyaaradeed oo aan duuliye lahayn uu dab weyn ka kacay keeydka saliid ah.
Madaxa magaalada, Dina Alborova, ayaa sheegtay in dabku uu ku faafay 3,600 mitir oo laba jibbaaran waxayna soo bandhigtay sawirro muujinaya qiiq madow oo qaro weyn.
Waxay sheegtay in dhacdadu ay saameysay guryaha la deggan yahay iyo dhowr dukaan.
Dhanka kale Ukraine, shaqaalaha gurmadka degdegga ah ayaa ka shaqeynayay sidii ay wax uga qaban lahaayeen weerarkii Ruushka uu ku qaaday bakhaar ku yaal Dnipro oo ay leedahay Nova Poshta, oo ah shirkad boostada oo si weyn loo isticmaalo.
Dab-damiyayaashu waxay ka shaqeeyaan goobtii uu gantaal diyaaradeed oo Ruushku leeyahay ku dhacay laanta Nova Poshta 27-kii Maajo
Nova Poshta, oo ah shirkadda gaarka loo leeyahay ee loo isticmaalo Ukraine iyo dibadda, ayaa sheegtay in diyaarad aan duuliye lahayn ay ku dhacday laanta Dnipro isla markaana “dhismaha uu gebi ahaanba gubay.”
Shirkaddu waxay sheegtay in mid ka mid ah shaqaalaheeda uusan dhaawacmin.
“Dhammaan weerarradan waa in la joojiyaa,” ayuu Madaxweyne Volodymyr Zelensky ku qoray internetka, isagoo la wadaagaya sawirrada dabka.
“Waxa kaliya ee loo baahan yahay waa taageero ku filan oo difaaceenna ah iyo cadaadis joogto ah oo saaran Ruushka,” ayuu yiri.
Hay’adda Caalamiga ah ee Tamarta Atomiga ayaa sheegtay inay aragtay burbur ku yimid dibadda dhismaha marawaxadaha ee warshadda tamarta nukliyeerka ee Zaporizhzhia ee Ukraine ka dib weerar diyaaradeed oo shalay dhacay.
Kooxda IAEA ee fadhigeedu yahay goobta uu Ruushku haysto ayaa sheegay in heerarka shucaaca ee warshadda ee Zaporizhzhia ay caadi ahaayeen.
Horraantii toddobaadkan, Mr Zelensky wuxuu ku boorriyay Mareykanka inuu siiyo rasaas dheeraad ah nidaamyada difaaca cirka ee Patriot si ay uga caawiyaan ka hortagga weerarrada Ruushka.
Dadaalka lagu doonayo in lagu gorgortamo in la soo afjaro dagaal ka badan afar sano oo u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine ayaa weli ah mid aan la isku halleyn karin, waxaana sii riixayay iskahorimaadka ku lug leh Iiraan.