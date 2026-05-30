Madaxa Hay’adda WHO Tedros oo booqday magaalada uu ka dilaacay cudurka Ebola

May 30(Jowhar)-Tedros Adhanom Ghebreyesus, oo ah agaasimaha guud ee hay’adda caafimaadka adduunka ee WHO, ayaa maanta gaaray magaalada Bunia ee xarunta gobolka Ituri oo ah magaalada uu ka dilaacay cudurka dilaaga ah ee Ebola ee bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Kongo (DRC), isagoo ku boorriyay bulshooyinka halkaa ku nool inay hoggaamiyaan dagaalka ka dhanka ah cudur kaas oo kiisaskiisa la xaqiijiyay ay ku dhawaad labanlaabmeen laba maalmood gudahood.
Waxa uu ka digay in caqabado badan ay jiraan – sababtoo ah waa Virus naadir ah oo ilaa hadda aan la helin wax tallaal ah, gobolka laftiisana waxaa ka taagan colaado, dad badanna ay ku barakaceen, taasoo qeyb ka qaadaneysa faafitaanka cudurka.
Maaddaama uu fayrasku si degdeg ah u faafayo, Midowga Yurub ayaa sahay caafimaad u diray Ituri, waxaana Maraykanku uu ku yaboohay in ka badan $112m.
Tedros, ayaa Kinshasa kula kulmay Ra’iisul Wasaaraha DRC Judith Suminwa Tuluka ka hor inta uusan u duulin Bunia, ayaa sheegay inuu ku kalsoon yahay in dalka, oo marar badan la dagaallamay Ebola, uu mar kale xakameyn karo.
WHO waxa ay sheegtay in awoodda tijaabinta ay soo hagaagtay. Ugu horreyntii, hay’addu waxay sheegtay in 906 xaaladood oo looga shakisan yahay Ebola ay ka jiraan Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo (DRC), oo ay ku jiraan 223 looga shakisan yahay inay u dhinteen kuwaas oo baaritaan lagu hayay.
Waxaa jira 125 kiis oo Ebola ah oo la xaqiijiyey DRC, oo ay ku jiraan 17 dhimasho ah oo la xaqiijiyey oo ka dhacay Ituri, Waqooyiga Kivu iyo Koonfurta Kivu, tan iyo markii uu dillaacay laba bilood ka hor.
Waxaa sidoo kale jira sagaal kiis oo Ebola ah oo la xaqiijiyay in Uganda, ku dhawaad saddex ka mid ah ay ka yimaadeen DRC, iyo hal dhimasho ah.