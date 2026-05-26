Iran ayaa uga digtay dowladaha deriska la ah inaysan mar dambe ilaalin doonin saldhigyada militariga Mareykanka

May 26(Jowhar)-Hogaamiyaha ugu sarreeya Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei ayaa ka digay in dalalka Bariga Dhexe aysan mar dambe “u adeegi doonin gaashaan” saldhigyada militariga Mareykanka, isagoo si caro leh u weeraray farriin qoraal ah oo Ciidul Adxa ah oo laga sii daayay telefishanka dowladda.
“Waxa hubaal ah ee arrintan ku saabsan ayaa ah in gacmaha waqtigu aysan dib u noqon doonin, quruumaha iyo dhulka gobolkuna aysan mar dambe u adeegi doonin gaashaan saldhigyada Mareykanka,” ayuu yiri M Khamenei, oo aan ka soo muuqan fagaare tan iyo markii uu xilka qabtay bishii Maarso, farriin uu ku xusayay ciidda Ciidul Adxa.
Wuxuu sheegay in Mareykanku, sida uu yiri, uusan luminayn oo keliya “meel ammaan ah” oo loogu talagalay saldhigyada militariga iyo gardarrada gobolka, laakiin sidoo kale “uu sii fogaanayo oo uu ka sii fogaanayo booskiisii hore maalin kasta oo dhaafta”.
Bayaanka ayaa imanaya iyadoo Iran iyo Mareykanka ay sii wadeen is-weydaarsiyo ujeedadoodu tahay in la gaaro heshiis lagu soo afjarayo dagaalka oo bilaabmay 28-kii Febraayo kuna faafay gobolka oo dhan.
Xabbad joojin jilicsan ayaa jirtay tan iyo 8-dii Abriil.
Nin ayaa dul maraya boorar ku yaal wejiga dhismaha oo muujinaya marin biyoodka Hormuz oo leh qoraal ku qoran afka Faaris oo ah ‘Weligaa gacanta Iiraan ku jira’
Wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran ayaa sheegtay in Tehran iyo Washington ay gaareen isfaham ku saabsan arrimo badan oo ku saabsan heshiis lagu soo afjarayo dagaalka, laakiin waxay ka digtay in heshiis buuxa uusan weli dhowayn.
Ilaalada Kacaanka Iran oo sii kordhinaysa isbedalka, ayaa saaka sheegay inay soo rideen diyaarad aan duuliye lahayn oo Mareykan ah isla markaana ay rasaas ku fureen diyaarado kale oo isku dayaya inay galaan hawada Iiraan, inkastoo aysan sheegin goorta ay dhaceen shilalkii dhacay.
War-saxaafadeed ay soo saareen, Ilaalada ayaa sidoo kale ka digay “xadgudub kasta oo ka dhan ah xabbad joojinta ay sameeyeen ciidamada gardarrada ah ee Mareykanka waxayna u arkaan xuquuqdooda jawaab celin is-dhaafsi ah mid sharci ah oo hubaal ah”.
Arbacadii, Taliska Dhexe ee Mareykanka ayaa sheegay in ciidamada Mareykanka ay duqeeyeen goobo gantaallo ah oo ku yaal koonfurta Iiraan ayna bartilmaameedsadeen doomo ay sheegeen inay isku dayayeen inay miinooyin dhigaan, xitaa markii xabad joojintu socotay.
Iiraan si rasmi ah uma xaqiijin weerarka Mareykanka, laakiin warbaahinta dawladdu waxay soo warisay qaraxyo ka dhacay magaalada dekedda koonfureed ee Bandar Abbas iyada oo aan la cayimin isha ay ka yimaadeen.
Mojtaba Khamenei, oo 56 jir ah, ayaa beddelay aabihiis Cali Khamenei kaasoo lagu dilay weeraradii ugu horreeyay ee Mareykanka iyo Israa’iil ay ku qaadeen 28-kii Febraayo, taasoo dhalisay weeraro aargoosi ah oo Tehran ay ka geysatay gobolka oo dhan.
Heshiiska lagu soo afjarayo dagaalka wuxuu qaadan karaa ‘maalmo’
Xoghayaha Arrimaha Dibadda ee Mareykanka Marco Rubio ayaa sheegay in wadahadallada heshiis lala galo Iran ay “qaadan karto dhowr maalmood,” taasoo meesha ka saareysa rajada ah in colaadda si degdeg ah loo soo afjaro.
Isagoo ka hadlaya weerarrada Mareykanka ee bartilmaameedyada oo ay ku jiraan doomo la sheegay inay isku dayayaan inay dhigaan miinooyin iyo goobaha gantaallada laga soo rido, Mr Rubio wuxuu sheegay in Marinka Hormuz uu furan yahay “hal dhinac ama mid kale”.
“Marinka waa inuu furnaado, hal dhinac ama mid kale ayay furnaaan, sidaa darteed waxay u baahan yihiin inay furnaadaan,” Mr Rubio ayaa u sheegay wariyeyaasha intii uu booqanayay Hindiya.
Daawo: Rubio wuxuu leeyahay marin biyoodka Hormuz waa inuu furnaado ‘hal dhinac ama mid kale’
Weerarada Mareykanka ayaa yimid iyadoo gorgortanka ugu sarreeya Iran iyo wasiirkeeda arrimaha dibadda ay ku sugnaayeen Doha si ay wadahadallo ula yeeshaan ra’iisul wasaaraha Qatar oo ku saabsan heshiis suurtagal ah oo ay la galaan Mareykanka si loo soo afjaro dagaalka saddexda bilood socday, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan booqashada.