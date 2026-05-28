Israel waxay sheegtay inay dishay taliyihii Xamaas ee dhawaan loo magacaabay Gaza

May 28(Jowhar)- Israel waxay sheegtay inay dishay taliyihii garabka hubaysan ee Xamaas ee dhawaan laga aasaasay Gaza, tallaabadaas oo timid maalmo uun ka dib markii ciidamada Israel ay sheegeen inay tirtireen taliyihii ka horreeyay, iyadoo cadaadiska dagaalku uu ka sii kordhayo Gaza ilaa Lubnaan iyo Daanta Galbeed.
Milatariga Israel ayaa sheegay in Mohammad Odeh lagu dilay howlgal ka dhacay Gaza berri.
Xamaas weli ma aysan soo saarin war rasmi ah, laakiin war ka soo baxay qoyskiisa ayaa lagu sheegay in la dilay isaga iyo xaaskiisa iyo wiilkiisa.
Saraakiisha caafimaadka ee Gaza ayaa sheegay in lix qof, oo ay ku jiraan ugu yaraan hal haweeney, la dilay in ka badan 20 kalena lagu dhaawacay isla weerarkii Israel ee burburiyay dabaqa sare ee dhisme dabaq ah oo ku yaal xaafadda Rimal ee magaalada Gaza.
Ra’iisul Wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in Odeh uu madax ka ahaa qaybta sirdoonka ee Xamaas xilligii weerarkii xadka ee 7 Oktoobar 2023 ee lagu qaaday Israel kaas oo kiciyay dagaalkii Gaza, waxaana loo magacaabay qiyaastii toddobaad ka hor inuu beddelo Izz al-Din al-Haddad, oo ahaa taliyihii ugu sarreeyay ee kooxda, kaasoo ayIsrael dishay 15-kii Maajo.
Ilo ku dhow Xamaas ma xaqiijin magacaabista Odeh ee madaxa cusub ee militariga laakiin waxay isku raaceen in loo arkay inuu yahay beddelka suurtagalka ah ee Haddad, oo ah madaxa sirdoonka militariga ee kooxda iyo laga yaabee xubintii ugu dambeysay ee nool ee ka hartay golaha hoggaanka sare ee garabka hubaysan.
Saacado ka hor weerarka, Israel waxay ku dhawaaqday inay ballaarisay hawlgallada dhulka ee Lubnaan, halkaas oo ay kula dagaallamaysay dagaalyahannada Xisbullah ee xulafada la ah Iiraan tan iyo markii ay weerarro ku qaadday Iiraan oo ay la gashay Mareykanka dhammaadkii Febraayo. Israel waxay sidoo kale xoojinaysaa dhaqdhaqaaqyadeeda milatari ee Daanta Galbeed.
Dad ayaa isugu soo ururay goobtii ay Israa’iil weerartay, halkaas oo la rumaysan yahay in lagu dilay Mohammed Odeh
Israel iyo Xamaas waxay ku kala fogaadeen wadahadallo dadban oo ku saabsan hirgelinta wejiga labaad ee heshiis xabbad joojin ah, kaas oo ay ku jiraan hub ka dhigista kooxda iyo ka bixitaanka ciidamada Israel .
Xabbad joojinta la isku raacay bishii Oktoobar ayaa Israel ka dhigtay inay gacanta ku hayso in ka badan kala bar Qaza, iyadoo Xamaas ay maamusho dhul xeebeed yar.
War qoraal ah oo uu soo saaray Wasiirka Difaaca Israel Katz ayuu ku sheegay in Xamaas aysan mar dambe ku maamuli doonin Gaza dad rayid ah ama militari, isla markaana qorshe uu ku tilmaamay “tahriibin ikhtiyaari ah” oo ka imanaysa deegaannadaas la hirgelin doono “waqtiga saxda ah iyo habka saxda ah”.
Qiyaastii 900 oo qof ayaa ku dhintay duqeymaha Israel tan iyo markii uu dhaqan galay xabad joojintu, sida laga soo xigtay tirakoobyo ka soo baxay saraakiisha caafimaadka ee Gaza oo aan kala soocin dagaalyahannada iyo dadka rayidka ah.