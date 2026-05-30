Xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Koofurgalbeed oo la dhaariyey

May 30(Jowhar)-Magaalada Baydhabo ee xarunta KMG ah ee maamulka Koonfur Galbeed, gelinkii dambe ee maanta waxaa lagu dhaariyay Xildhibaannadii dhowaan la doortay ee ku yimid doorashadii qofka iyo codka ahayd.
Goobta lagu dhaarinayay Xildhibaanada cusub oo ka kooban 95-xildhibaan waxaa goob joog ahaa hoggaamiyaha KMG ah ee mamaulka Koonfur Galbeed Mudane Jabriil Cabdirashiid Xaaji iyo xubno kale oo ka tirsan xisbiyadii doorashada ka qeyb galay.
Xildhibaanada maanta la dhaariyay ayaa noqonaya xildhibaannadii ugu horeeyay ee laga soo doorto deegaanka iyo Baarlamaanka saddexaad ee maamulka Koonfur Galbeed.