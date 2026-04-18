Madaxweynaha Soomaaliya oo la kulmay Ra’iisul Wasaaraha Serbia

Apr 18(Jowhar)Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa kulan laba-geesood ah la yeeshay Ra’iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Serbia, Prof. Dr. Đuro Macut, intii ay socotay Madasha 5-aad ee Diblomaasiyadda Antaaliya (ADF2026), oo ka qabsoontay oo lagu qabtay dalka Turkiga.
Labada dhinac ayaa isla gartay muhiimadda uu leeyahay xiriirka taariikhiga ah ee Soomaaliya iyo Serbia, kaas oo soo bilowday 1960-kii xilligii la aasaasay Dhaqdhaqaaqa Dalalka Dhexdhexaadka ah (Non-Aligned Movement).
Ra’iisul Wasaaraha Serbia ayaa carrabka ku adkeeyay in dalkiisu uu taageersan yahay madaxbannaanida iyo wadajirka dhuleed ee Soomaaliya, isla markaana uu tixgelinayo mabda’a faragelin la’aanta arrimaha gudaha.
Intii uu kulanku socday labada dhinac waxay isla garteen in ay jiraan fursado ballaaran oo lagu horumarin karo iskaashiga dhinacyada amniga, dhaqaalaha iyo kheyraadka dabiiciga ah, gaar ahaan shidaalka iyo gaaska.