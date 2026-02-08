Madaxweyne Xasan Sheekh oo la kulmay Dhiggiisa dalka Masar

Feb 08 (Jowhar)-Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa soo dhaweyn heer sare ah loogu sameeyay Qasriga Madaxtooyada Al-Ittixaadiya ee magaalada Qaahira, caasimadda Jamhuuriyadda Carbeed ee Masar, halkaas oo uu ku qaabilay dhiggiisa Masar, Mudane Cabdifataax Al-Sisi.
Labada Madaxweyne ayaa wada-hadalladooda diiradda ku saaray xoojinta xiriirka laba-geesoodka ah ee u dhexeeya labada dal, iyo adkeynta iskaashiga istaraatiijiyadeed ee ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Masar oo ah dalal walaalo ah. Sidoo kale, labada Madaxweyne ayaa si wadajir ah u qabtay shir jaraa’id oo ay uga hadleen natiijada kulankooda.
Madaxweyne Xasan oo la kulmay dhiggiis dalka Masar
