Mareykanka oo Baraaya Taariikhda Baraha Bulshada ee dhammaan dadka u safraayo dalkas.

Dec 11(Jowhar)- Tallaabo dhalisay dood iyo muran, dowladda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday qorshe ay ku bilaabayso shaandhaynta taariikhda baraha bulshada ee dhammaan dadka safarka ah ee caalamiga ah ee soo galaya dalka.
Siyaasadda cusub, oo la filayo inay si degdeg ah u dhaqan gasho, waxay uga baahan doontaa dadka safarka ah inay bixiyaan magacyadooda iyo taariikhdooda baraha bulshada shantii sano ee la soo dhaafay iyadoo qayb ka ah habka codsiga fiisaha.
Go’aanka lagu hirgelinayo habkan baaritaanka adag ayaa la sheegay inuu jawaab u yahay walaaca sii kordhaya ee ka dhashay khataraha amniga ee ay keenaan shakhsiyaadka laga yaabo inay xiriir la leeyihiin ururada argagixisada ama kuwa leh aragtiyo xagjirnimo ah.
Iyagoo baaraya astaamaha baraha bulshada, mas’uuliyiintu waxay higsanayaan inay aqoonsadaan calaamado casaan ah ama calaamado digniin ah oo muujin kara khatar suurtagal ah.
Si kastaba ha ahaatee, dadka dhaleeceeya siyaasaddan cusub waxay ku doodayaan inay tahay duullaan ku ah asturnaanta waxayna ku xadgudbi kartaa xuquuqda shakhsiyaadka. Waxay ku doodayaan in dowladdu aysan lahayn awood ay ku gasho oo ay ula socoto isgaarsiinta gaarka ah ee dadka iyo hawlaha khadka tooska ah.
Kuwa kale waxay walaac ka muujiyeen waxtarka habkan shaandhaynta, iyagoo tilmaamaya in shakhsiyaadka leh ujeedo xaasidnimo leh ay si fudud u tirtiri karaan ama u qarin karaan macluumaad kasta oo dambi ah oo ku jira boggooda baraha bulshada ka hor inta aysan codsan fiisaha.
Intaa waxaa dheer, waxaa jira cabsi laga qabo in siyaasaddu ay ka hor istaagi karto dadka safarka ah ee sharciga ah inay booqdaan Mareykanka, taasoo horseedaysa hoos u dhac ku yimaada dalxiiska iyo saameynta dhaqaale.
In kasta oo dhaleeceyntan ay jirto, haddana dowladda Mareykanka waxay weli ku adkeysaneysaa go’aankeeda ah inay hirgeliso habka baaritaanka baraha bulshada. Mas’uuliyiintu waxay aaminsan yihiin in siyaasaddan cusub ay lagama maarmaan u tahay si loo hubiyo badbaadada iyo amniga dalka iyo muwaadiniintiisa.
Waxaa weli la arki doonaa sida habkan cusub ee baaritaanka loo hirgelin doono iyo sida uu u saameyn doono dadka safarka ah ee caalamiga ah mustaqbalka.
Iyadoo dooddu socoto, waxaa cad in arrinta isku dheelitirka amniga qaranka iyo xuquuqda asturnaanta shakhsi ahaaneed ay tahay caqabad adag oo socota oo soo food saartay dowladaha adduunka oo dhan.