Masar oo cambaareysay furitaanka safaaradda sharci darrada ah ee Dowladda Waqooyi Galbeed ee Soomaaliya ee Qudus oo la haysto

May 23(Jowhar)-Masar ayaa Khamiistii si adag u cambaareysay furitaanka waxa loogu yeeray “safaaradda” ee loogu magac daray “Jamhuuriyadda Gobolka Waqooyi Galbeed ee Soomaaliya” ee Qudus oo la haysto, iyadoo sheegtay in tallaabadani ay jebinayso sharciga caalamiga ah iyo qaraarro badan oo la xiriira sharcinimada caalamiga ah, sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda.
War-saxaafadeed ay soo saartay, wasaaraddu waxay tallaabadan ku tilmaantay “sharci darro iyo diidmo,” iyadoo intaas ku dartay in furitaanka wafdiga ee Qudus oo la haysto ay la macno tahay “xadgudub toos ah oo ku aaddan xaaladda sharciga iyo taariikhiga ah ee magaalada Qudus ee la haysto.”
Masar waxay ku celisay “diidmo buuxda oo ku aaddan tallaabooyin kasta oo hal dhinac ah oo loogu talagalay in lagu meel mariyo xaqiiqo sharci darro ah oo ka jirta Qudus oo la haysto ama la siiyo sharciyad hay’ad kasta ama qabanqaabo ka hor imaanaya xeerarka sharciga caalamiga ah iyo qaraarrada Qaramada Midoobay ee khuseeya.”
Wasaaradda arrimaha dibadda ayaa ku nuuxnuuxsatay in Bariga Qudus “la qabsaday dhulka Falastiin tan iyo 1967,” waxayna sheegtay in dadaal kasta oo lagu beddelayo xaaladdeeda sharci ama taariikheed uu yahay “waxba kama jiraan oo aan saameyn sharci lahayn.”
Bariga Qudus waxaa si weyn loogu arkaa dhulka Falastiin ee la haysto, iyadoo dowlado badan iyo ururo caalami ah ay taageerayaan mustaqbalkeeda caasimadda dowlad Falastiin ah.
Go’aamo badan oo Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay, oo ay ku jiraan Qaraarka 242, Qaraarka 252 iyo Qaraarka 2334, ayaa xaqiijinaya in Bariga Qudus ay tahay dhul Falastiin ah oo la haysto waxayna ku dhawaaqeen dadaallada Israa’iil ee lagu beddelayo xaaladdeeda si aysan u yeelan “wax sharci ah,” iyagoo ku tilmaamay tallaabooyinkaas “xadgudub cad oo ka dhan ah sharciga caalamiga ah.” Qaraarka 478 wuxuu sidoo kale ku boorrinayaa dowladaha xubnaha ka ah inay ka saaraan howlgalladooda diblomaasiyadeed magaalada.