Qarax ka dhacay goodka Macdanta Dhuxusha Shiinaha oo sababay dhimashada ugu yaraan 90 qof

May 23(Jowhar)-Qarax gaas ah oo ka dhacay goodka macdanta dhuxusha ee waqooyiga Shiinaha ayaa dilay ugu yaraan 90 qof, sida ay sheegtay warbaahinta dawladdu, taasoo ka dhigaysa dhacdadii ugu dhimashada badnayd ee dalka ka dhacda tan iyo 2009.
Qaraxu wuxuu dhacay fiidnimadii Jimcaha ee Changzhi, oo ah magaalo ku taal xarunta warshadaha dhuxusha ee gobolka Shanxi, sida laga soo xigtay Telefishanka Dhexe ee Shiinaha. Idaacadda dawladdu waxay sheegtay in 247 qof ay ku jireen shaqada dhulka hoostiisa xilligii qaraxa dhacaay.
CCTV-ga dawladdu wuxuu baahiyay muuqaalo samatabbixiyeyaal koofiyado wata oo sita bareelo goobta oo dhan ah, ambalaasyo oo shaqeynayay meel u dhow.
Dhakhaatiirtu waxay dhaawacyada u qaadeen qolalka gurmadka degdegga ah; qaarkood waxaa lagu tilmaamay inay ku jiraan “xaalad halis ah.”
Qof lala xiriiriyay maamulka shirkadda ayaa la xiray, Madaxweyne Xi Jinping-na wuxuu ku baaqay “dadaal dhan” si loo daweeyo dhaawacyada iyo baaritaan buuxa oo ku saabsan sababaha.