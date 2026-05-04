Taliska ciidanka xoogga dalka oo la wareegay amniga doorashooyinka Galmudug

May 04(Jowhar) Dowlada Somaliya ayaa Amniga Doorashada deegaanada Galmudug u xilsaartay in uu Sugo Taliska Qaybta 21,aad ee Galmudug ka howl gala.
Dowlada ayaa dhowaan Ciidanka qaybta ku wareejisay Amniga Magaalooyinka Xarardheere & Wisil oo ka mid ah magaalooyinka Doorashada loo asteeyay.
Taliyaha Qaybta Gaashaanle Sare Mohamed dhagawayne ayaa dhowaan la filayaa in uu tababar u soo xiro Cutubyo gaar ah oo Qaybta ka tirsan, kuwaas oo si gaar ah ula wareegi doona Amniga Magaalooyinka dhuusamareeb, Guriceel, Xeraale & Balanbale.
Deegaanada Galmudug ee xorta ka ah Cadowga laayaanka ah ee AS ayaa loo qorsheeyay in ay ka dhacaan Doorashooyin dadwayne oo qof & Cod ah.