Trump;”Iran waxay oggolaatay inaysan yeelan hub Niyukliyer ah 20 sanno.”

Apr 17(Jowhar) Donald Trump ayaa sheegay in Iran ay oggolaatay inaysan yeelan doonin hub nukliyeer ah muddo ka badan 20 sano.
Waxay u muuqataa mid aad u wanaagsan in aan heshiis la gaari doonno Iran, wuxuuna noqon doonaa heshiis wanaagsan, heshiis aan lahayn hub nukliyeer ah…”
“Waxaan haynaa bayaan aad u xooggan, oo ah in ka badan 20 sano, aysan yeelan doonin hub nukliyeer ah,” ayuu yiri. “Aan runta sheegno, ma jiro xaddid 20 sano ah.” Weli kama aanan helin jawaab rasmi ah oo degdeg ah oo ka timid Iran ayuu sii raaciyay.
Isagoo saxafiyiinta kula hadlayay meel ka baxsan Aqalka Cad, Trump ayaa sheegay in Mareykanka iyo Iran ay aad ugu dhow yihiin heshiis, iyadoo Tehran ay ogolaatay ku dhawaad dhammaan dalabaadka Mareykanka.
Waxa uu intaa ku daray in Iran ay diyaar u tahay in ay maanta sameyso “waxyaalo aysan markii hore ahayn”.
Majiro illaa hadda wax war ah oo ka soo baxay dowlada Iiraan ee ah sheegashada Madaxweyne Trump.
Dhinaca kale, Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay guul kadib markii Lubnaan iyo Israa’iil ay ku heshiiyeen xabbad joojin iyo sidoo kale kulan fool-ka-fool ah oo Aqalka Cad ku dhexmaray Ra’iisul Wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu iyo Madaxweynaha Lubnaan Joseph Aoun.
Bayaanka qoraalka ah ee uu Trump soo saaray ayaa u dhignaa sida tan “Waxaan hadda la yeeshay wada-hadallo aad u wanaagsan oo aan la yeeshay Madaxweynaha si weyn loo ixtiraamo ee Lubnaan, Joseph Aoun, iyo Ra’iisul Wasaare Bibi Netanyahu ee Israa’iil.
Labadan hoggaamiye waxay ku heshiiyeen in si loo gaaro NABAD u dhexeysa dalalkooda, ay si rasmi ah u bilaabaan XABBAD-JOOJIN 10 maalmood ah, taas oo bilaabanaysa 5 galabnimo waqtiga EST.
Talaadadii, labada dal waxay markii ugu horreysay ku kulmeen Washington, D.C. muddo 34 sano ah ka dib.
Trump ayaa inta badan isku sheega inuu yahay nabad-sameeye, wuxuuna ku andacoonayaa xabbad-joojinta Israa’iil iyo Lubnaan inay ka dhigan tahay colaaddii 10-aad ee uu soo afjaro – taas oo ay dad badani ku muransan yihiin.