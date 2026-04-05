Sunday, April 5, 2026
Home NEWS 37 xildhibaan oo qeyla dhaan ka muujiyay abaaro daran oo la jira...

37 xildhibaan oo qeyla dhaan ka muujiyay abaaro daran oo la jira Koofur Galbeed

By
aden
-
112

Apr 05(Jowhar)-Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya oo ka soo jeeda Koonfur Galbeed ayaa soo saaray baaq deg-deg ah oo ay ugu yeerayaan hay’adaha samafalka inay si dhaqso ah u gaarsiiyaan gargaar bini’aadannimo deegaannadaas.

Waxay sheegeen in abaaro daba dheeraaday iyo colaado ay sababeen xaalad nololeed oo aad u adag, iyadoo dadka ay wajahaan cunto yari, biyo la’aan, iyo adeegyo caafimaad oo liita.

Baaqan ayaa si gaar ah u muujinaya in carruurta, haweenka iyo barakacayaasha ay yihiin kuwa ugu nugul, isla markaana loo baahan yahay gurmad deg-deg ah si loo badbaadiyo noloshooda.

Screenshot
Screenshot

©