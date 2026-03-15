Iran ayaa uga digtay waddamada kale inaysan ku lug yeelan dagaal

Mar 15(Jowhar)-Iyadoo xiisadaha sii kordhaya ee u dhexeeya Iran iyo Mareykanka, mas’uuliyiinta Iran ayaa digniin adag u diray waddamada kale si ay uga fogaadaan inay ku lug yeeshaan khilaaf kasta oo dhici kara.
Digniintu waxay imaanaysaa iyadoo Mareykanku uu sii wado cadaadiska waddamada kale si uu ugu biiro isbahaysi si uu ula dagaallamo Iran iyo dhaqankeeda gardarrada ah ee lagu eedeeyay inuu ka wado gobolka.
Wasiirka Arrimaha Dibadda Iiraan Mohammad Javad Zarif ayaa dhawaan sheegay in waddan kasta oo isku xira ololaha “cadaadiska ugu badan” ee Mareykanka ee ka dhanka ah Iran uu halis gelin doono amnigooda iyo xasilloonidooda. Wuxuu ku nuuxnuuxsaday in isbahaysiga uu hoggaamiyo Mareykanka ee ka dhanka ah Iran uu kaliya u adeegi doono inuu sii kordhiyo xiisadaha oo uu horseedi karo dagaal buuxa oo ka dhaca gobolka.
Iran waxay sidoo kale muujisay rabitaankeeda ah inay gasho wadahadallo oo ay xaaladda dejiso, laakiin waxay ku xiran tahay oo keliya in Mareykanku uu qaado cunaqabataynta curyaamisay oo uu ku laabto heshiiskii nukliyeerka Iiraan. Go’aanka maamulka Trump ee ah inuu si keligiis ah uga baxo heshiiska nukliyeerka oo uu cunaqabateyn adag ku soo rogo Iiraan ayaa labada waddan ku riixay inay dagaal qarka u saaran yihiin.
Iyada oo ka jawaabaysa ficillada Mareykanka, Iran waxay hoos u dhigtay u hoggaansanaanta heshiiska nukliyeerka waxayna kordhisay joogitaankeeda milatari ee gobolka. Mareykanka ayaa ku eedeeyay Iiraan inay tahay ciidan khalkhal gelinaya Bariga Dhexe, waxayna isku dayday inay uruuriso dalal kale si ay ugu biiraan dadaalladeeda ay ku go’doominayso Iiraan.
Si kastaba ha ahaatee, digniinta Iiraan ee dalalka kale ee ah inaysan ku lug yeelan iskahorimaad suurtagal ah ayaa hoosta ka xariiqaysa xaaladda xasaasiga ah ee gobolka. Khatarta ah in si aan la filayn loo kordhiyo iyo xisaabinta khaldan ayaa aad u sarreysa, iskahorimaad kasta oo milatarina wuxuu yeelan karaa cawaaqib xumo ballaaran oo gobolka iyo meelo ka baxsan.
Iyadoo xiisaduhu sii yaraanayaan, waxaa lagama maarmaan ah in dhammaan dhinacyada ku lugta leh ay is xakameeyaan oo ay mudnaanta siiyaan xalalka diblomaasiyadeed si loo xalliyo khilaafaadkooda. Digniinta Iiraan waxay u adeegtaa xasuusin khataraha ka dhalan kara in dalalka kale lagu soo rogo isku dhac suurtagal ah iyo baahida loo qabo xal nabadeed oo lagu xalliyo xiisadda.