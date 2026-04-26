Trump oo lagala cararay Aqalka Cad kadib markii uu qof hubeysan weeraray

Apr 26(Jowhar)- Madaxweynaha Maraykanka, Donald Trump, ayaa si degdeg ah loogu qaaday meel ammaan ah kadib markii rasaas laga maqlay goobta ay ka socotay Cashadii Weriyeyaasha Aqalka Cad.
Madaxweynaha iyo marwada koowaad, Melania Trump, ayaa u muuqday inay ku jireen wada hadal ka socday hotelka Washington Hilton markii buuq ka dhacay goobta lagu baraarugay. Dhawaaqyo xooggan ayaa la maqlay, kadibna xubno ka tirsan Sirdoonka ayaa madaxweynaha ka kaxeeyay goobta iyagoo ku qaylinaya “hoos u jiifta, hoos u jiifta”.
Eedaysane ayaa xabsiga la dhigey, FBI-da ayaa sheegtay, ka dib markii casho-sharafeedkii sannadlaha ahaa ee lagu maamuusayay qolalka shirarka ee Washington Hilton ay si lama filaan ah u dhexgashay jahawareer iyo fowdo. Saxafiyiinta ayaa isku dhex yaacay iyagoo miiska hoostiisa galay.
Madaxweynaha iyo xaaskiisa ayaan waxba soo gaarin, waxaana markii dambe ay ka soo muuqdeen shir jaraa’id oo uu ku qabtay Aqalka Cad.
Muriel Bowser, oo ah duqa magaalada Washington DC, ayaa sheegay in nin hubaysan uu ku soo cararay xarunta sirdoonka ee afaafka hotelk.
Tuhmanaha ayaa lagu hayaa xabsiga waxaana lagu qiimeynayaa isbitaal maxalli ah, inkastoo uusan u muuqan in ay ku dhacday rasaas.
Waxaa lagu magacaabaa Cole Tomas Allen, oo 31 jir ah, deggan Torrance, California, wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa ku warramaysa, iyada oo soo xiganaysa laba sarkaal oo sharci fulinta ah.
Jeffrey Carroll, oo ah madaxa booliiska DC, ayaa sheegay in baarayaashu ay rumaysan yihiin in tuhmanuhu uu ridey rasaas uuna ku hubaysnaa qori gacmeed iyo mindiyo badan.
Waxa uu sidoo kale sheegay in tuhmanaha la rumeysan yahay in uu marti ku ahaa hotelka. Sababta weerarka ayaan weli soo bixin, sida ay sheegeen saraakiisha.
Su’aalo waaweyn ayaa weli ka taagan dhacdadan rasaasta, balse isla markiiba kadib waxay kicisay walaac ku saabsan nidaamka amniga ee Cashada Weriyeyaasha Aqalka Cad.
Munaasabadda ka dhacda hotelka Washington Hilton waxaa inta badan sanad kasta ka qayb gala madaxweynaha, xoghayayaal ka tirsan golaha wasiirrada, iyo saraakiil kale oo sare oo ka tirsan maamulka, iyo sidoo kale boqolaal wariyeyaal ah.
Ka qeybgalayaasha waxaa laga doonayaa inay maraan baaritaan amni oo la mid ah kan garoomada diyaaradaha si ay u galaan hoolka weyn ee cashadu ka dhacdo. Sidoo kale, waxaa jira amni lagu sugayo bannaanka hotelka.
Dhacdada rasaasta ee maanta ayaa ka dhacday hoteelka Washington Hilton ee ku yaalla Connecticut Avenue isla hoteelkii lagu toogtay laguna dhaawacay madaxweynihii hore ee Mareykanka Ronald Reagan sanadkii 1981.
Weerarkaas wuxuu dhacay 30-kii Maarso 1981, markaas oo dambiilaha John Hinckley Jr uu rasaas ku furay Reagan xilli uu ku sii socday gaarigiisa limuusinka ahaa kadib khudbad uu ka jeediyay gudaha hoteelka.