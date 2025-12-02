Wasaaradda Caafimaadka oo Magacaawday Xubnaha Golaha Mihnadlayaasha Caafimaadka Qaranka

Dec 02(Jowhar)-Wasaaradda Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada ayaa maanta shaacisay magacaabista 15 xubnood oo ka mid noqonaya Golaha Mihnadlayaasha Caafimaadka Qaranka (GMQ).
Xubnahan cusub oo ka kooban aqoonyahanno, dhakhaatiir iyo khubaro caafimaad oo ka kala socda qeybaha kala duwan ee dalka ayaa lagu sheegay in ay qeyb ka noqon doonaan dib-u-habeynta, nidaaminta iyo tayaynta adeegyada caafimaadka ee dalka.
Magacaabistan waxay ku soo beegmaysaa, iyadoo Maxkamadda Sare dhawaan baabi’isay magacaabistii Xoghayaha Guud ee GMQ ee hore ay u sameysay wasaaraddu, taas oo keentay in dib u habeyn lagu sameeyo qaab-dhismeedka golaha.
Wasaaradda Caafimaadka ayaa sheegtay in xubnahan cusub ay door muuqda ka qaadan doonaan:
• Dejinta siyaasadaha mihnadeed ee caafimaadka
• Diiwaangelinta iyo kormeerka shaqaalaha caafimaadka
• Hubinta tayada adeegyada caafimaad
• La dagaallanka mu’aamaradaha caafimaad ee sharci darrada ah
Magacaabistan ayaa loo arkaa mid muhiim u ah dadaallada lagu xoojinayo hay’adaha caafimaadka iyo ilaalinta tayada xirfadlayaasha caafimaadka ee dalka.