Agaasimaha Cusub ee Hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyadaha oo xilka la wareegay

Apr 18(Jowhar)Ra’iisul Wasaare Ku-xigeenka XFS  Saalax Axmed Jaamac, ayaa maanta xilka u kala wareejiyay Agaasimaha cusub ee Hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyadda  Xuseen Khaasim Yuusuf iyo Agaasimihii hore  Mustafe Sheekh Cali Dhuxulow.

Munaasibadda xilwareejinta ayaa lagu soo bandhigay wax-qabadkii Hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyadda, iyo halbeegyada mudnaanta leh ee la-hirgelin doono mustaqbalka.

Ra’iisul Wasaare Ku-xigeenka, ayaa sheegay in Hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyaddu ay ka mid tahay unugyada muhiimka ah ee sugidda amniga iyo la-socodka dhaqdhaqaaqyada Soohdimaha dalka iyo gundhigga adeegyada asaasiga ah ee muwaaddiniinta Soomaaliyeed gaar ahaan adeegyada baasaboorka iyo dukumiintiyada socdaalka oo ay hay’addu si weyn u ga baahi tirtay shacabka.

