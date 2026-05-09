David Attenborough oo ah khabiir dabiici ah ayaa u dabaaldegaya dhalashadiisa 100 saano

May 09 (Jowhar)-Sir David Attenborough oo ah khabiir dabiici ah oo Ingiriis ah oo caan ah isla markaana ah weriye ayaa 100 jirsaday intii ku jiray barnaamishka caan ka ah ee dabeecada aan ku nool nahay.
In ka badan todobatan sano oo uu ku jiray telefishanka, codkiisu wuxuu noqday mid ka mid ah kuwa ugu caansan adduunka ee sameynta filimada dukumeentiga ah, barnaamijyada uu soo saarayna waxay dejiyeen heerka nooca diiradda saaraya dabeecadda iyo sayniska.
Attenborough wuxuu xirfaddiisa ka bilaabay BBC sanadkii 1952 isagoo ah tababarte, laakiin dhawaan ayuu u wareegay waaxda dukumeentiga.
Khibradiisii ugu horreysay ee uu ka hor sameeyay kamaradda waxay ahayd mid aan la filayn: wuxuu beddelay soo-bandhige xun oo ka tirsan barnaamijka Zoo Quest, oo loogu talagalay safarrada Xayawaanka London.
Qaybtan waxay si cad u xaqiijisay qaddarkiisa isagoo ah sheeko-yaqaan shaashadda ku jira. 1960-meeyadii iyo 1970-meeyadii, Attenborough wuxuu hayay jagooyin sare oo BBC Two ah wuxuuna ku lug lahaa qaabeynta fikradda telefishanka casriga ah ee UK, oo ay ku jirto u dhaqaaqista baahinta midabka.
Si kastaba ha ahaatee, wuxuu diiday jagada maareeyaha guud, isagoo doorbiday shaqada dhabta ah ee filimada halkii uu ka ahaan lahaa xirfad maamul. Guushiisa dhabta ah ee adduunka oo dhan waxay la timid taxanaha Life on Earth sanadkii 1979.
Mashruuca, oo daboolay horumarka noolaha nool, wuxuu ahaa kacaan ku saabsan dukumeentiga telefishanka. Shaqaaluhu waxay u safreen daraasiin waddan, iyagoo diiwaangelinaya boqolaal nooc oo xayawaan ah.
Barnaamijku wuxuu soo jiitay dhagaystayaal boqolaal milyan oo daawadayaal ah wuxuuna xoojiyay heerka Attenborough oo ah filim sameeyaha dukumiintiga ugu horreeya meeraha.