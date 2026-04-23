Lufthansa waxay joojisay 20,000 oo duulimaad iyadoo qiimaha shidaalka diyaaradaha uu kor u kacayo

Apr 23(Jowhar) Lufthansa Inta badan dhimista waxay ka timid xidhitaanka diyaaradaheeda CityLine ee khasaaraha badan keenay iyo hawlgabnimada 27-ka diyaaradood ee ay lahayd.
Waxay ku eedaysay qiimaha shidaalka diyaaradaha, kaas oo ay sheegtay in uu labanlaabmay, iyo sidoo kale muranka shaqada ee shaqaalaheeda.
Inta badan shirkadaha diyaaradaha ayaa la tacaalaya kharashaadka kor u kaca maadaama sahayda saliidda Bariga Dhexe ay weli si weyn u go’an tahay sababo la xiriira xannibaadda Marinka Hormuz.
Macaamiisha ayaa sidoo kale dareemaya culayska iyadoo qiimaha tigidhada uu bilaabmayo inuu muujiyo kor u kac weyn.
Madaxa Ryanair Michael O’Leary ayaa u sheegay Sky News bishaan inay jirto khatar ah in sahayda shidaalka ay carqaladeyn karto laga bilaabo Maajo haddii Marinka Hormuz uu sii xirnaado.
Wuxuu sheegay in kharashyada saliidda ay qayb ka yihiin “saameynta ballaaran”, laakiin “walaaca degdegga ah” ayaa ah sahayda shidaalka diyaaradaha.
Madaxa Hay’adda Tamarta Caalamiga ah ayaa sidoo kale u sheegay Associated Press toddobaadkii hore in Yurub ay “laga yaabee lix toddobaad oo shidaal diyaaradeed ah” ka harsan tahay”.
War-saxaafadeed ay soo saartay Talaadadii, Lufthansa waxay ku sheegtay in 20,000 oo duulimaad oo la joojiyay ay badbaadin doonaan 40,000 oo tan oo shidaal diyaaradeed ah muddadaas ilaa Oktoobar – iyadoo intaas ku dartay in dhimistu ay ka dhigan tahay 1% oo keliya “kiiloomitirrada kuraasta ee la heli karo”.
Shirkaddu waxay sheegtay inay xoojinayso shabakadeeda Yurub, waddooyinka aan faa’iido doonka ahayn ee ka imanaya xarumaha Frankfurt iyo Munich ay socdaan, halka waddooyinka jira ee ka baxaya Zurich, Brussels iyo Vienna la ballaarinayo.
Shirkadda diyaaradaha ee Jarmalka ayaa sheegtay in rakaabku ay wali awoodi doonaan inay galaan shabakadeeda waddooyinka caalamiga ah iyo isku xirka masaafada dheer.