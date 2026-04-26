Wasiirka Gaashaandhigga Mali oo lagu dilay dalkaasi

Apr 26(Jowhar) Wasiirkii Gaashaandhigga Maali, Janaraal Sadio Camara, ayaa lagu dilay weerar isku dubaridan oo ay fuliyeen kooxda Al-Qaacida xiriirka la leh (JNIM) iyo fallaagada Tuareg-ta oo maalintii Sabtida dalkaas ka bilowday.
Weerarkan oo ka dhacay magaalada Kati iyo goobo kale, ayaa lala beegsaday saldhigyo ciidan. Camara wuxuu ahaa lafdhabarta xukuumadda millatariga, geeridiisuna waxay dhabar-jab ku tahay hoggaanka dalkaas.
Madaxweynihii dalkaas Asimo Gioya ayaa weli lahayn halka uu ku sugan yahay, saraakiil ku dhow ayaa u sheegay Aljazeera inuu noolyahay oo meel ammaan ah ku sugan yahay.
Rabshadaha dagaal ee dalkaas ka bilowday ayaa weli sii socda, ilaa iyo haddana dowladdii dalkaasi kuma guulaysan inay ka hortagto weerarada dalka ku fidaya.