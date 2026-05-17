WHO oo ku dhawaaqday in cudurka Ebola uu yahay xaalad degdeg ah oo caafimaad oo caalami ah

May 17(Jowhar)-WHO waxay ku dhawaaqday in Ebola uu ka dilaacay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo (DRC) iyo Uganda “xaalad degdeg ah oo caafimaad dadweyne oo walaac caalami ah” ka dib markii la soo sheegay in ka badan 300 oo kiis oo la tuhunsan yahay iyo 88 dhimasho ah.
Qoraal uu Axaddii soo dhigay baraha bulshada, Agaasimaha Guud ee WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa sheegay in cudurka faafa uusan buuxin shuruudaha xaaladda degdegga ah ee masiibada laakiin in dalalka deriska la ah ay halis sare ugu jiraan faafitaan dheeraad ah.
Mas’uuliyiinta caafimaadka ayaa xaqiijiyay in cudurka faafa ee hadda jira uu sababay cudurka fayraska Bundibugyo (BVD), oo ah nooc naadir ah oo cudurka Ebola ah oo aan lahayn dawooyin ama tallaallo la ansixiyay.
In kasta oo in ka badan 20 cudur oo Ebola ah ay ka dhaceen DRC iyo Uganda, haddana tani waa markii saddexaad ee la soo sheego cudurka BVD.
WHO waxay sheegtay in cudurka faafa uu aad u weynaan karo, marka la eego heerka sare ee wanaagsan ee muunadaha bilowga ah iyo tirada sii kordheysa ee kiisaska la tuhunsan yahay ee la soo sheegay.
DRC waxay ka kooban tahay dhammaan marka laga reebo laba ka mid ah kiisaska, kuwaas oo labaduba laga soo sheegay Uganda oo deriska la ah, WHO ayaa tiri.
Mas’uuliyiintu waxay markii ugu horreysay soo sheegeen faafitaanka fayraska gobolka bari ee DRC ee Ituri, oo u dhow Uganda iyo Koonfurta Suudaan, Jimcihii. Sabtidii, Xarumaha Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada Afrika (ACDCP) ayaa soo sheegay 336 kiis oo la tuhunsan yahay iyo 87 dhimasho ah.
Dabadeed Axaddii, shaybaar ayaa xaqiijiyay kiis ka dhacay magaalada weyn ee DRC ee Goma, oo ay gacanta ku hayaan maleeshiyada M23 ee ay taageerto Rwanda, sida ay mas’uuliyiinta caafimaadku u sheegeen wakaaladda wararka ee AFP.
“Kiiska togan ee Goma waxaa xaqiijiyay baaritaanno ay sameeyeen shaybaarku. Waxay ku lug leedahay xaaska nin u dhintay Ebola oo ku sugan Bunia, kaasoo u safray Goma ka dib geeridii ninkeeda isagoo hore u qabay cudurka,” ayuu Professor Jean-Jacques Muyembe, oo ah agaasimaha Machadka Qaranka ee Cilmi-baarista Bayoolojiga ee Congo (INRB), u sheegay AFP.